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    Tesla запускає виробництво електрокарів у Німеччині

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    Перші автівки Tesla&nbsp;будуть випущені з вже у грудні - Tesla запускає виробництво електрокарів у Німеччині
    Перші автівки Tesla будуть випущені з вже у грудні
    фото з відкритих джерел

    У першій половині 2022 року планується випустити до 30 тисяч автомобілів

    Tesla запускає завод по виробництву електрокарів у Німеччині. Про це повідомляє Bloomberg.

    Компанія планувала розпочати виробництво ще влітку, але їх «тормознули» місцеві регулятори, які мали екологічні претензії до Tesla. Втім, дозвіл повинні видати незабаром.

    Перші автівки будуть випущені з вже у грудні.

    У січні серійне виробництво розпочнеться з 1000 автомобілів на тиждень і поступово збільшуватиметься. У першій половині 2022 року планується випустити до 30 тисяч автомобілів.

    Наприкінці жовтня Tesla підняла ціни на автомобілі моделей S та X без попередження. Вартість зросла на $5 тис. Зростання цін викликано високим попитом на продукцію rомпанії.

    Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Німеччина ціни Електромобілі завод Tesla
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    Tesla запускає виробництво електрокарів у Німеччині