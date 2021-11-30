Tesla запускає виробництво електрокарів у Німеччині
У першій половині 2022 року планується випустити до 30 тисяч автомобілів
Tesla запускає завод по виробництву електрокарів у Німеччині. Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія планувала розпочати виробництво ще влітку, але їх «тормознули» місцеві регулятори, які мали екологічні претензії до Tesla. Втім, дозвіл повинні видати незабаром.
Перші автівки будуть випущені з вже у грудні.
У січні серійне виробництво розпочнеться з 1000 автомобілів на тиждень і поступово збільшуватиметься. У першій половині 2022 року планується випустити до 30 тисяч автомобілів.
Наприкінці жовтня Tesla підняла ціни на автомобілі моделей S та X без попередження. Вартість зросла на $5 тис. Зростання цін викликано високим попитом на продукцію rомпанії.
Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.
За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
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