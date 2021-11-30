Нацбанк покарав 14 фінустанов через порушення

Шести фінансовим компаніям анульовано ліцензії, до інших восьми застосовано захід впливу

Національний банк анулював ліцензії шести фінансових компаній, ще вісім фінустанов зобов’язав вжити заходів для усунення порушень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ відкликав (анулював) усі ліцензії:

ФК «Амстерс Фінанс»;

ТОВ «Арт Фінанс»;

ФК «Фінанс Експерт»;

ФК «Маністрім»;

ФК «Стронг»;

ТОВ «Кейс Фактор».

1 жовтня Нацбанк призупинив ліцензії цих фінкомпаній через неподання звіту незалежного аудитора за 2020 рік і зобов’язав їх усунути порушення до 1 листопада 2021 року. Порушення усунене не було.

НБУ також зобов’язав вісім фінкомпаній вжити заходів для усунення порушень:

ФК «Ассісто»;

ФК «Горизонт»;

ФК «Вілардо»;

ТОВ «Фінанс Універсал»;

ТОВ «Сігмаур Фінанс»;

ФК «ФБЗ»;

ТОВ «ІФ»;

ФК «Первинний капітал».

Зазначені фінкомпанії не виконують обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами за результатами звітності за II квартал 2021 року.

Порушники зобов’язані усунути порушення та їх причини до 12 січня 2022 року.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 26 листопада.

Рішення про застосування санкцій набувають чинності з 29 листопада 2021 року.

Нагадаємо, раніше Національний банк тимчасово зупинив дію усіх ліцензій чотирьох страховиків ОСЦПВ за порушення обов’язкових нормативів.