Компенсації ФОПам почнуть виплачувати з 22 грудня, – Петрашко

Міністр пояснив деякі питання, що стосуються подачі заявки на допомогу

Матеріальну допомогу у 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам через карантинні обмеження у січні планують почати виплачувати ще до Нового року – з 22 грудня. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми орієнтуємося, що з 22-го числа, відразу після завершення так званого нашого першого дедлайну, ми почнемо виплати. Звертаю увагу, щоб прискорили подачу заявок... ФОПам і найманим робітникам до 21 грудня подати документи означає, що ці люди отримають до кінця року гроші на свій рахунок. Хто подасться після 21 грудня, швидше за все, отримає вже на початку наступного року. Це пов’язано з адмініструванням, необхідністю обробки реєстрів», – зазначив Петрашко.

Він також пояснив деякі питання, що стосуються подачі заявки на допомогу.

«Наймані працівники можуть працювати як у фізичних осіб-підприємців (ФОПів), так і в компаніях іншої форми власності. Наприклад, якщо підприємство, ТОВ або ФОП, має 10 найманих працівників, то всі 10 працівників подаються самостійно через «Дію», отримуючи компенсацію 8 тис. грн. У випадку самого ФОП, ФОП також отримує ці 8 тис. грн», – сказав міністр.

Як повідомлялося, за перші два дні на отримання одноразової допомоги фізособам-підприємцям і найманим працівникам зареєструвалося 120 тисяч українців, в основному це фізичні особи-підприємці, тобто ФОПи.

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