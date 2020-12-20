У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків Covid-19

Київ поступився першим місцем

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Одеській області, Києві та Запорізькій області, при чому столиця вперше за останній час – не на першому місці за кількістю нових випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях», – повідомив Степанов.

Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

Київ – 100450 (+756 за добу)

Вінницька – 20956 (+175)

Волинська – 30457 (+260)

Дніпропетровська – 52557 (+489)

Донецька – 32255 (+326)

Житомирська – 36401 (+340)

Закарпатська – 27098 (+95)

Запорізька – 47219 (+675)

Івано-Франківська – 41938 (+140)

Київська – 53007 (+592)

Кіровоградська – 7785 (+78)

Луганська – 8759 (+119)

Львівська – 56763 (+321)

Миколаївська – 26631 (+371)

Одеська – 63938 (+814)

Полтавська – 31577 (+144)

Рівненська – 38536 (+221)

Сумська – 37994 (+382)

Тернопільська – 32392 (+157)

Харківська – 65312 (+520)

Херсонська – 15653 (+204)

Хмельницька – 36755 (+395)

Черкаська – 34731 (+280)

Чернівецька – 38152 (+203)

Чернігівська – 27132 (+268).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 956123

Одужали 574536

Хворіють 365118

Померли 16469

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.

Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

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