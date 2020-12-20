У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків Covid-19
Київ поступився першим місцем
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Одеській області, Києві та Запорізькій області, при чому столиця вперше за останній час – не на першому місці за кількістю нових випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях», – повідомив Степанов.
Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
- Київ – 100450 (+756 за добу)
- Вінницька – 20956 (+175)
- Волинська – 30457 (+260)
- Дніпропетровська – 52557 (+489)
- Донецька – 32255 (+326)
- Житомирська – 36401 (+340)
- Закарпатська – 27098 (+95)
- Запорізька – 47219 (+675)
- Івано-Франківська – 41938 (+140)
- Київська – 53007 (+592)
- Кіровоградська – 7785 (+78)
- Луганська – 8759 (+119)
- Львівська – 56763 (+321)
- Миколаївська – 26631 (+371)
- Одеська – 63938 (+814)
- Полтавська – 31577 (+144)
- Рівненська – 38536 (+221)
- Сумська – 37994 (+382)
- Тернопільська – 32392 (+157)
- Харківська – 65312 (+520)
- Херсонська – 15653 (+204)
- Хмельницька – 36755 (+395)
- Черкаська – 34731 (+280)
- Чернівецька – 38152 (+203)
- Чернігівська – 27132 (+268).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього956123
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Одужали574536
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Хворіють365118
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Померли16469
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.
Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.