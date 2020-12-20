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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків Covid-19

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області - У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків Covid-19
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області

    Київ поступився першим місцем

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Одеській області, Києві та Запорізькій області, при чому столиця вперше за останній час – не на першому місці за кількістю нових випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях», – повідомив Степанов.

    Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

    • Київ – 100450 (+756 за добу)
    • Вінницька – 20956 (+175)
    • Волинська – 30457 (+260)
    • Дніпропетровська – 52557 (+489)
    • Донецька – 32255 (+326)
    • Житомирська – 36401 (+340)
    • Закарпатська – 27098 (+95)
    • Запорізька – 47219 (+675)
    • Івано-Франківська – 41938 (+140)
    • Київська – 53007 (+592)
    • Кіровоградська – 7785 (+78)
    • Луганська – 8759 (+119)
    • Львівська – 56763 (+321)
    • Миколаївська – 26631 (+371)
    • Одеська – 63938 (+814)
    • Полтавська – 31577 (+144)
    • Рівненська – 38536 (+221)
    • Сумська – 37994 (+382)
    • Тернопільська – 32392 (+157)
    • Харківська – 65312 (+520)
    • Херсонська – 15653 (+204)
    • Хмельницька – 36755 (+395)
    • Черкаська – 34731 (+280)
    • Чернівецька – 38152 (+203)
    • Чернігівська – 27132 (+268).

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      956123
    • Одужали
      574536
    • Хворіють
      365118
    • Померли
      16469

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.

    Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

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    Теги: міністр Максим Степанов вірус коронавірус
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