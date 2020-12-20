У Києві за добу зафіксували 756 випадків коронавірусу
Найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі
За минулу добу в Києві виявили 756 хворих на коронавірусну хворобу.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко на Телеграм-каналі.
«Ще 756 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1713 киян», – зазначив Кличко.
За його словами, найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському – 170, у Подільському – 79 випадків.
Міський голова уточнив, що захворіли 415 жінок віком від 18 до 85 років, 281 чоловік віком від 18 до 88 років, 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років. Серед хворих 25 медиків.
При цьому довелося госпіталізувати 62 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, зауважив Кличко.
Він додав, що за минулу добу у столиці одужали 226 людей.
Загалом у Києві від початку епідемії підтверджено 100 450 випадків захворювання на Covid-19. Недугу вже здолали 32 175 киян, поінформував міський голова.
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Всього964
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Одужали581
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Хворіють366
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Померли16
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.
Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.