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    У Києві за добу зафіксували 756 випадків коронавірусу

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    За минулу добу у столиці одужали 226 людей - У Києві за добу зафіксували 756 випадків коронавірусу
    За минулу добу у столиці одужали 226 людей

    Найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі

    За минулу добу в Києві виявили 756 хворих на коронавірусну хворобу.

    Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко на Телеграм-каналі.

    «Ще 756 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1713 киян», – зазначив Кличко.

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    За його словами, найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському – 170, у Подільському – 79 випадків.

    Міський голова уточнив, що захворіли 415 жінок віком від 18 до 85 років, 281 чоловік віком від 18 до 88 років, 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років. Серед хворих 25 медиків.

    При цьому довелося госпіталізувати 62 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, зауважив Кличко.

    Він додав, що за минулу добу у столиці одужали 226 людей.

    Загалом у Києві від початку епідемії підтверджено 100 450 випадків захворювання на Covid-19. Недугу вже здолали 32 175 киян, поінформував міський голова.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      964
    • Одужали
      581
    • Хворіють
      366
    • Померли
      16

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.

    Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

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    Теги: Віталій Кличко Київ вірус коронавірус
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