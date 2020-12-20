У Києві за добу зафіксували 756 випадків коронавірусу

За минулу добу у столиці одужали 226 людей

Найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі

За минулу добу в Києві виявили 756 хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко на Телеграм-каналі.

«Ще 756 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1713 киян», – зазначив Кличко.

За його словами, найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському – 170, у Подільському – 79 випадків.

Міський голова уточнив, що захворіли 415 жінок віком від 18 до 85 років, 281 чоловік віком від 18 до 88 років, 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років. Серед хворих 25 медиків.

При цьому довелося госпіталізувати 62 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, зауважив Кличко.

Він додав, що за минулу добу у столиці одужали 226 людей.

Загалом у Києві від початку епідемії підтверджено 100 450 випадків захворювання на Covid-19. Недугу вже здолали 32 175 киян, поінформував міський голова.

Коронавірус в Україні

Всього 964

Одужали 581

Хворіють 366

Померли 16

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.

Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

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