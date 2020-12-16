За два дні заяви на отримання «карантинних» 8 тисяч подали понад 120 тисяч ФОПів

Виплати отримають ті ФОПи, які можуть постраждати через посиленням карантину

За перші два дні на отримання одноразової допомоги фізособам-підприємцям і найманим працівникам зареєструвалося 120 тисяч українців, в основному це фізичні особи-підприємці, тобто ФОПи.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

«Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тис. грн подача документів триває до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го – вже в новому році», - зазначив він.

За словами міністра, виплати отримають ті ФОПи, основний КВЕД яких включений у Перелік видів економічної діяльності, які можуть постраждати через посиленням карантину.

Програма «Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин» не прив’язана до цього переліку та реалізується через регіональні Центри зайнятості.

Ознайомитися з порядком подачі документів усіх програм можна тут.

Петрашко наголосив, що Мінекономіки приймало активну участь в розробці саме змін щодо відтермінування, які були прийняті, адже з 1 січня мали вступити дуже жорсткі обмеження. Зараз більшість обмежень перенесено на рік, крім ризикових груп товарів.

За даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, на 7:00 16 грудня «Дія» отримала 133,874 тис. успішних заявок на виплати 8 тис. грн ФОПам і найманим працівникам.

Напередодні стало відомо, що строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Між іншим, у поліції попередили, що шахраї виманюють гроші за допомогою відео Зеленського. «Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо також, що підприємці 15 грудня вийшли на протести у центр столиці через жорсткий карантин, який уряд вводить у січні. Цю ніч на Майдані Незалежності провели близько 20-30 підприємців-мітингувальників. Вони спали в наметах.

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