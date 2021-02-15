Контейнерні перевезення між ЄС та Туреччиною пройдуть через Україну – польський оператор

На терміналі в Медиці PKP Cargo спеціалізується на перевантаженні сталевих виробів, штучних вантажів та керамічних виробів

Ключовим пунктом входу в ЄС стане термінал в польській Медиці, що біля кордону з Львівською областю

Тривають останні підготування до запуску інтермодальних поїздів за маршрутом Туреччина - Україна - Польща. Як інформує Главком, про це повідомляє польський залізничний оператор PKP Cargo.

Проект покликаний активізувати центральний транспортний коридор між Європою та Азією на маршруті Нового Шовкового шляху.

«Компанія PKP Cargo Connect, що входить до групи PKP Cargo, веде переговори про початок інтермодальних перевезень в Україну з перевалкою на терміналі в Медиці. Компанія буде відповідати за транспорт до Польщі через прикордонний перехід в Медиці і далі до Західної Європи та в зворотному напрямку», – йдеться в пресрелізі польської компанії.

З української сторони переговори від «Укрзалізниці» веде її філія ЦТС «Ліски», створена для управління та розвитку контейнерних перевезень.

«Компанія може перевантажити контейнери, які мають з’явитися найближчим часом завдяки новим інтермодальним сполученням з Китаю через Україну. Окрім переговорів з потенційними замовниками з Китаю, ми зараз перебуваємо на етапі переговорів з українським партнером ЦТС «Ліски», але вже сьогодні ми бачимо, що перехідний потенціал у Медиці є значним», – заявив Вітольд Штробель, член правління з оперативних питань PKP Cargo Connect.

PKP Cargo Connect заявляє, що здатний реалізувати повний логістичний ланцюг, і ключовим у цьому проекті є термінал у Медиці (13 га) з великим складом та широкими коліями з колією колії 1520 мм (використовується в країнах колишнього СРСР) і звичайні колії колією 1435 мм (західноєвропейський стандарт).

На терміналі в Медиці PKP Cargo спеціалізується на перевантаженні сталевих виробів, штучних вантажів та керамічних виробів. Також є можливість надавати послуги з безпосереднім перевантаженням вагон/вагон або вагон/автомобіль, або ж з тимчасовим зберіганням на складах площею 4500 кв.м.

Нагадаємо, восени минулого року «Укрзалізниця» повідомляла про завершення переговорів щодо підписання договорів про контейнерні перевезення у Європу та Азію. Тоді на фінальному етапі були переговори щодо підписання довгострокових угод про надання послуг з компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany.