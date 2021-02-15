На засніженій дорозі в Києві застряг автобус із дітьми (фото, відео)

На дорозі в сніговому заметі опинився автобус ЛАЗ

Рятувальники відбуксирували автобус, який застряг у сніговому заметі

У неділю, 14 лютого, на вул. Кудряшова, 7 у Солом’янському районі Києва застряг автобус. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 13:38.

До місця події було направлено спецтехніку 26 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю було встановлено, що на дорозі в сніговому заметі опинився автобус ЛАЗ, в якому знаходились діти, проте батьки їх забрали.

Рятувальники за допомогою спеціального автомобіля відбуксували автобус та водій вже міг самостійно продовжити рух.

14 лютого в Києві розчищали дороги, проїзди, двори і зупинки 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання. Вже тиждень дорожники в цілодобовому режимі прибирають місто від снігових заметів.

Як повідомлялося, через негоду в Україні затримується рух потягів.

14 лютого через негоду у п’яти областях обмежений рух транспорту.