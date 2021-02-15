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    На засніженій дорозі в Києві застряг автобус із дітьми (фото, відео)

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    На дорозі в сніговому заметі опинився автобус ЛАЗ - На засніженій дорозі в Києві застряг автобус із дітьми (фото, відео)
    На дорозі в сніговому заметі опинився автобус ЛАЗ
    Фото: ДСНС

    Рятувальники відбуксирували автобус, який застряг у сніговому заметі

    У неділю, 14 лютого, на вул. Кудряшова, 7 у Солом’янському районі Києва застряг автобус. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 13:38.

    До місця події було направлено спецтехніку 26 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю було встановлено, що на дорозі в сніговому заметі опинився автобус ЛАЗ, в якому знаходились діти, проте батьки їх забрали.

    Рятувальники за допомогою спеціального автомобіля відбуксували автобус та водій вже міг самостійно продовжити рух.

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    На засніженій дорозі в Києві застряг автобус із дітьми (фото, відео)
    На засніженій дорозі в Києві застряг автобус із дітьми (фото, відео)
    На засніженій дорозі в Києві застряг автобус із дітьми (фото, відео)
    На засніженій дорозі в Києві застряг автобус із дітьми (фото, відео)

    14 лютого в Києві розчищали дороги, проїзди, двори і зупинки 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання. Вже тиждень дорожники в цілодобовому режимі прибирають місто від снігових заметів.

    Як повідомлялося, через негоду в Україні затримується рух потягів.

    14 лютого через негоду у п’яти областях обмежений рух транспорту.

    Теги: Київ ДСНС діти рятувальники транспорт снігопад
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