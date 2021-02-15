У Росію повернувся державний антисемітизм

Хороший єврей в путінській Росії – вічно вдячний їй єврей

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Новый антисемитизм: принуждение к благодарности

Мы как-то проглядели момент, когда в Россию вновь пришел государственный антисемитизм. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. Официальная идеология уже давно заимствовала весь джентельменский набор национал-патриотов конца 20 века, «Вече», «Нашего Современника», общества «Память»: антизападничество, имперский шовинизм, православный клерикализм, теорию заговора Запада против России, архаичную, репрессивную сексуальную мораль, культ русского прошлого, традиций, патриархальной семьи, войн, «исторических побед», «национальных вождей». Не хватало только системообразующего элемента всей этой конструкции, объясняющего, почему мы, «такие хорошие, так плохо живем» - образа еврея, который пришел в русский патриархальный Эдем и всё испортил: развратил, споил, соблазнил, обобрал, надсмеялся и свалил «в свой Израиль». Без этого образа вся конструкция висела в воздухе.

Теперь антисемитизм вновь на службе у государства. Правда, в весьма специфическом виде. Официальная пропаганда делит евреев на «полезных» и «неблагодарных». Первые – это путинские подельники и холуи - от Ротенбергов до Соловьева. Вторые – оппозиционная, в основном либеральная еврейская интеллигенция. «Полезным» евреям многое позволено: воровать в составе ПЖиВ, заниматься пропагандой, орать и кривляться в шоубизнесе, периодически присягая на верность режиму, в крайнем случае, делать бабки и молчать в тряпочку. Однако евреям нельзя выступать против Кремля, а, особенно, проявлять сомнения в сакральных постулатах его официальной «религии Победы», иначе они сразу буду ошельмованы как «неблагодарные».

Новый антисемитизм основан на унижении евреев, принуждении их к благодарности. Евреи должны благодарить и кланяться, кланяться и благодарить «государство российское» за то, что оно спасло их от нацизма. Евреев лишают права на протест, права на религиозное свободомыслие (относительно «культа Победы»). Хороший еврей в путинской России – вечно благодарный ей еврей, который всякий раз, когда его бьют по лицу, приговаривает: «Спасибо российской державе, ее вождям и лично товарищу Путину, что спасли меня от Холокоста». В нацистских гетто одни евреи стерегли других, а при новом путинском антисемитизме «полезные» евреи, типа Соловьева, травят «неблагодарных».

Последний пример нового антисемитизма – безобразная травля на российском ТВ и радио замечательного скрипача, инициатора открытого письма музыкантов против политических репрессий в России, нашего товарища по антипутинскому движению русскоязычных в Германии Миша Нодельман. Пропагандисты назойливо напоминают ему о национальном происхождении, пытаются на этом основании заткнуть рот, возмущаются «как смеет еврей», критиковать георгиевские ленточки и вообще «великую Россию», «спасшую его от Холокоста».

Эй, проповедники нового антисемитизма! Я, Игорь Эйдман, еврей по пятому пункту советского паспорта, не только не испытываю к российско-советской империи никакой благодарности, я её искренне ненавижу. Не только «ни крупицей души», ничем хорошим в принципе я не обязан этому «державному миру». Он не спасал моих предков, а унижал и губил их. Государственный антисемитизм в России существовал веками и прекращался на время только после Февральской революции 1917 года и горбачевской Перестройки. Но вот он вновь живее всех живых.

СССР не спас евреев от Холокоста, а был одним из его виновников. Безумное сталинское руководство раскалывало антифашистское движение в Германии, натравливая коммунистов на социал-демократов; своей террористической политикой запугивало немецких обывателей, заставляя их искать спасение в «сильной руке». Всем этим оно активно способствовало приходу нацистов к власти. Затем СССР принял действенное участие в развязывании Второй мировой войны, во время которой было убито подавляющее большинство жертв Холокоста. И, в конце концов, сталинская клика, уничтожившая значительную часть офицерского корпуса собственной армии, оказалась неподготовлена к войне и позорно оставила своих граждан, в том числе евреев, на заклание оккупантам.

В результате, мой прадед Абрам Эйдман был убит в Бабьем Яру. Другого прадеда Янкеля Гутмана в конце 30-х чекисты сгноили в Колымских лагерях, лишив шансов принять участие в защитите своего народ. Однако многим другим евреям, в том числе и моему деду, повезло больше. Они воевали и сами защищали себя от нацистов. Может быть современные российские антисемиты, любители принуждать других к благодарности, скажут спасибо евреям за то, что те, пусть и вынужденно, участвовали в спасении их палаческой империи? «А может, лучше было не спасать?».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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