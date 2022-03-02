На Буковині пенсіонер віддав на потреби армії всі свої заощадження

Пенсіонер передав всі свої заощадження задля порятунку держави

У м. Новодністровськ Чернівецької області пенсіонер віддав на армію всі свої заощадження, а це – 100 тис. гривень та 10 тис. доларів. Про це повідомила мер Новодністровська Наталія Цибалюк.

«Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми. Бо в їхньому житті це друга кривава війна. Шевчук Микола Григорович – мешканець міста Новодністровськ завжди небайдужий до долі країни і до долі нашої громади. Свою небайдужість довів реальними справами ! Все що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли клятого ворога ! Микола Григорович перерахував на підтримку Української армії власних 100 тис. грн і 10 тис. доларів», – повідомила Наталія Цимбалюк.

До слова, заступник керівника Офісу президента Кирило Тімошенко оприлюднив номери телефонів Державної гарячої лінії для охочих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони.