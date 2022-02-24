Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії
Переказувати кошти можна як з=за кордону, так і в Україні
Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.
Реквізити офіційного спеціального рахунка: UA843000010000000047330992708
Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.
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