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    Економіка та фінанси

    Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

    Долучаймося до збору коштів для наших захисників - Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії
    Долучаймося до збору коштів для наших захисників
    фото з відкритих джерел

    Переказувати кошти можна як з=за кордону, так і в Україні

    Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

    Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.

    Реквізити офіційного спеціального рахунка: UA843000010000000047330992708

    Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

    Підтримуємо Українську Армію!

    Нагадаємо, МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових.

    Як відомо, Україна готується оголосити загальну мобілізацію.

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    Теги: Національний банк США напад Кирило Шевченко
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    Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії