Світоліна перерахує призові українській армії (відео)

Світоліна перемогла у турнірі суперницю з Росії

Українська тенісистка Еліна Світоліна підтримає українських військових та перерахує їм призові гроші з турніру в Монтереї. Про це Світоліна повідомила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї.

«Я в дуже сумному настрої, але щаслива, що роблю це тут, граю в теніс. Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії», – заявила вона.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії. Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози. pic.twitter.com/OyionzGZZF — DW українською (@dw_ukrainian) March 2, 2022

До слова, у м. Новодністровськ Чернівецької області пенсіонер віддав на армію всі свої заощадження, а це – 100 тис. гривень та 10 тис. доларів.