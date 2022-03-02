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    Світоліна перерахує призові українській армії (відео)

    Світоліна перерахує призові українській армії - Світоліна перерахує призові українській армії (відео)
    Світоліна перерахує призові українській армії
    фото з відкритих джерел

    Світоліна перемогла у турнірі суперницю з Росії

    Українська тенісистка Еліна Світоліна підтримає українських військових та перерахує їм призові гроші з турніру в Монтереї. Про це Світоліна повідомила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї.

    «Я в дуже сумному настрої, але щаслива, що роблю це тут, граю в теніс. Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії», – заявила вона.

    До слова, у м. Новодністровськ Чернівецької області пенсіонер віддав на армію всі свої заощадження, а це – 100 тис. гривень та 10 тис. доларів.

    Теги: теніс війна Еліна Світоліна гроші
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    Світоліна перерахує призові українській армії (відео)