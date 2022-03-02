Абрамович продає «Челсі» і обіцяє гроші віддати на допомогу Україні

Рішення власник клубу прийняв «в інтересах команди, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів»

Російський мільярдер Роман Абрамович, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна, прийняв рішення продати Лондонський футбольний клуб «Челсі». Бізнесмен також заявив, що на виручені гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України. Про це йдеться в заяві Абрамовича, опублікованій на сайті клубу.

«У поточній ситуації я прийняв рішення продати клуб, бо вважаю, що це в інтересах команди, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів», – йдеться в заяві бізнесмена.

Абрамович додав, що продаж «Челсі» не буде пришвидшений. Угода пройде відповідно до встановленої процедури. Мільярдер підкреслив, що футбол для нього ніколи не був ні бізнесом, ні грошима, а чистою пристрастю до гри та клубу.

«Я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть пожертвувані всі чисті прибутки від продажу. Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні», – уточнив Абрамович.

За його словами, фонд направить гроші на задоволення невідкладних та невідкладних потреб жертв російської агресії проти України. Крім того, кошти планується використати для відновлення країни, яка страждає від війни.

Нагадаємо, кілька днів тому російський мільярдер Роман Абрамович, власник лондонського футбольного клубу «Челсі» передав піклувальникам благодійного фонду клубу.

Абрамович володів Челсі з 2003 року. Раніше депутат від лейбористської партії Кріс Брайан висунув олігарху звинувачення у корупції та допомозі режиму Путіна.

Нещодавно стало відомо про те, що один з найбагатших олігархів Росії Роман Абрамович почав терміново розпродавати свою нерухомість у Лондоні. Мільярдер, якого вважають одним зі спонсорів путінського режиму, виставив на надзвичайно термінову продажу не тільки свій клуб Челсі, а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

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