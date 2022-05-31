Сьогодні у Раді виступить президентка Словаччини

Зузана Чапутова відвідає Київ

Сьогодні, 31 травня, президентка Словаччини Зузана Чапутова має завітати до Києва і виступити у Верховній Раді. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Президент Словаччини Зузана Чапутова виступить у Верховній Раді», – написав Желєзняк у телеграм-каналі вранці у вівторок.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда, який прибув з візитом до України, виступив у Верховній Раді.

Як повідомлялося, словацька поліція затримала топ-чиновника, який підтримував війну Росії проти України. До відомао, раніше Словаччина передала Україні свій єдиний зенітно-ракетний комплекс С-300.