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    Політика

    Сьогодні у Раді виступить президентка Словаччини

    Сьогодні у Раді виступить президентка Словаччини
    фото з відкритих джерел

    Зузана Чапутова відвідає Київ

    Сьогодні, 31 травня, президентка Словаччини Зузана Чапутова має завітати до Києва і виступити у Верховній Раді. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

    «Президент Словаччини Зузана Чапутова виступить у Верховній Раді», – написав Желєзняк у телеграм-каналі вранці у вівторок.

    Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда, який прибув з візитом до України, виступив у Верховній Раді.

    Як повідомлялося, словацька поліція затримала топ-чиновника, який підтримував війну Росії проти України. До відомао, раніше Словаччина передала Україні свій єдиний зенітно-ракетний комплекс С-300.

    Теги: росія окупанти Словаччина війна Україна окупація Ярослав Железняк #stoprussia
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    Сьогодні у Раді виступить президентка Словаччини