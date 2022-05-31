Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 31 травня

Ракетні удари по Авдіївці, пошкоджена школа і житлові будинки

Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над Сєверодонецьком

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина

Ніч минула з тривогою. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, яка межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється.

Сумщина

Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади. Одразу за цим розпочався артобстріл цієї ж території із САУ.

Майже о 3 ночі з території росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії. В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється.

Харків

Ніч з поодинокими обстрілами, без постраждалих. По області: обстрілювали Золочів та Чугуївський райони.

За добу на Харківщині поранено 5 людей.

Луганщина

Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над Сєверодонецьком.

Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, бойові дії там тривають.

В Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок. Також пошкоджено будинки у Тошківці, Нирковому, Вікторівці, Миколаївці. Усього двоє загиблих та чотири поранених людини.

Донеччина

Бої по всій лінії фронту. Найбільша напруга на Лиманському та Авдіївському напрямках. Вночі авіаудар по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше 3 загиблих, 6 поранених. Пошкоджена школа і сім багатоповерхівок.

Тривають рятувальні роботи, кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Вчора увечері у Бахмутському районі було пошкоджено аміакопровід «Тольятті-Одеса». Витік аміаку незначний. Рятувальники локалізували загрозу.

Ракетні удари по Авдіївці, пошкоджена школа і житлові будинки.

Танки, артилерія, міномети ворог застосував проти населених пунктів: Авдіївка, смт. Нью-Йорк, м. Миколаївка, м. Торецьк, м. Бахмут, с. Словянськ, смт. Очеретино, с. Орловка, смт. Неліпівка, с. Нетайлове, с. Травневе, с. Закотне.

За добу по області п'ятеро загиблих, 11 поранених (ці цифри враховують загиблих і поранених вночі у Слов'янську).

Миколаївщина

Вночі окупанти «денацифікували« поле коло міста Миколаїв. Сьогодні зранку місто знову було під обстрілами. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнюється.

Миколаївський район: вчора внаслідок обстрілу м. Очаків о 23.05 год. була пошкоджена газова шафа, вікна у житлових будинках. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері були обстріли Воскресенської громади. Дані про наслідки уточнюються. Внаслідок обстрілів с-ща Луч Шевченківської громади є постраждалі. Усі села громади протягом дня обстрілювались декілька разів. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Галицинівську громаду. Інформації про наслідки уточнюється.

Знову обстрілів зазнала і Широківська громада. Зруйновано 7 житлових будинків, фермерське господарство, столова. Пошкоджено 15 житлових будинків. Потерпілих немає за попередньою інформацією. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина

Стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманірної допомоги. Бойові дії та обстріли тривають.

Нагадаємо, триває 97-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бої тривають на Донецькому напрямку. Противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк, активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.