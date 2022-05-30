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    Економіка та фінанси

    Частина українців у червні отримає перераховані пенсії

    Перерахунок Пенсійного фонду України працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців - Частина українців у червні отримає перераховані пенсії
    Перерахунок Пенсійного фонду України працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців
    фото: glavcom.ua

    Розмір збільшення пенсій для кожного пенсіонера залежить від тривалості стажу та заробітної плати

    У червні працюючі пенсіонери одержать підвищені, починаючи з квітня, розміри пенсії. Станеться це після перерахунку відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», інформує Урядовий портал.

    За інформацією Кабміну, на рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях «Укрпошти» разом із підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень.

    Перерахунок Пенсійного фонду України працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців про стаж та заробітну плату, набуті після 1 березня 2020 року.

    Перерахунок проведено тим працюючим пенсіонерам, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року.

    Розмір збільшення пенсій для кожного пенсіонера залежить від тривалості стажу та заробітної плати (доходу), з якого обчислюється пенсія.

    Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються в мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.

    Нагадаємо, Мінсоцполітики планує до кінця 2022 року ще тричі підвищити пенсійні виплати: у липні, жовтні та грудні. Таким чином, середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, який є зараз – пенсія становитиме 4 500 гривень.

    Раніше повідомлялося, що пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили в середньому на 1,5 тисячі гривень.

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    Частина українців у червні отримає перераховані пенсії