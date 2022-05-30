Частина українців у червні отримає перераховані пенсії

Розмір збільшення пенсій для кожного пенсіонера залежить від тривалості стажу та заробітної плати

У червні працюючі пенсіонери одержать підвищені, починаючи з квітня, розміри пенсії. Станеться це після перерахунку відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», інформує Урядовий портал.

За інформацією Кабміну, на рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях «Укрпошти» разом із підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень.

Перерахунок Пенсійного фонду України працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців про стаж та заробітну плату, набуті після 1 березня 2020 року.

Перерахунок проведено тим працюючим пенсіонерам, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року.

Розмір збільшення пенсій для кожного пенсіонера залежить від тривалості стажу та заробітної плати (доходу), з якого обчислюється пенсія.

Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються в мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.

Нагадаємо, Мінсоцполітики планує до кінця 2022 року ще тричі підвищити пенсійні виплати: у липні, жовтні та грудні. Таким чином, середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, який є зараз – пенсія становитиме 4 500 гривень.

Раніше повідомлялося, що пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили в середньому на 1,5 тисячі гривень.