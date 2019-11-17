Криза металургії. У Ахметова анонсували масштабні скорочення



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Вадим Новинський і Рінат Ахметов Скріншот з відео

Метінвест зменшить інвестпрограму і скоротить 30% адмінперсоналу

Через кризу в металургії Група Метінвест зупиняє частину інвестпроектів, крім критичних і екологічних. Проведе оптимізацію чисельності персоналу та не буде оновлювати автопарк.

Група Метінвест бізнесмена Ріната Ахметова і народного депутата України Вадима Новинського анонсувала оптимізацію діяльності в зв’язку з кризовими явищами в галузі. «В умовах браку фінансових коштів і невтішних прогнозів щодо подальших цін на сталь Група Метінвест розробила план дій, який допоможе компанії подолати складну економічну ситуацію з мінімальними втратами», – йдеться в повідомленні Групи, яке є в розпорядженні НВ Бізнес.

Зокрема Метінвест змушений скоротити виконання інвестиційної програми 2019 року. Компанія призупинить реалізацію окремих проектів, крім критичних, передбачених технологічності стратегією, і проектів з істотним екологічним ефектом.

У компанії також буде проведена оптимізація, спрямована на зниження постійних і адміністративних витрат.

«Про масові скорочення на виробництві мови не йде: оптимізаційні заходи торкнуться, в першу чергу, адміністративний персонал і керуючу компанію. На початку 2020 року скорочено до 30% адміністративного персоналу», – йдеться в повідомленні, з уточненням, що Метінвест розробляє спільні програми з міською владою з працевлаштування своїх співробітників.

Також Група змушена призупинити прийом персоналу на існуючі вакансії та обмежити набір людей на місце співробітників, які прийняли рішення про звільнення, за винятком критичних професій.

Будуть скорочені витрати на відрядження, зупинено оновлення автопарків.

«Металургійна галузь циклічна, тому Група Метінвест розглядає поточну кризу як тимчасове явище. Реалізація розробленого плану дій в комплексі з операційними поліпшеннями дозволить Групі зберегти максимальну кількість робочих місць і забезпечити стабільну роботу своїх підприємств», – впевнені в групі.

Нагадаємо, що в січні 2016 року через зниження вартості металопрокату на світових ринках, Група Метінвест також анонсувала скорочення до 30% адмінперсоналу та інші заходи щодо оптимізації витрат.

Група Метінвест – найбільший в Україні вертикально-інтегрований гірничо-металургійний холдинг.

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