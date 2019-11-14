«Слуга народу» прокоментував низькі пенсії в бюджеті-2020



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Пенсії в прийнятому держбюджеті визначаються його дохідною частиною

Збільшення виплат, передбачені пенсіонерам і працівникам державних установ, в наступному році обмежене розміром збільшення дохідної частини бюджету. Про це заявив заступник голови Комітету з питань бюджету Олександр Трухін журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє УНН.

«Дохідна частина бюджету, яка сформована урядом, дозволяє максимально підняти мінімалку, щодо вчителів - підняти зарплати, підняти пенсії. Тобто, існує підняття соціальних стандартів, але дохідна частина, яка є на сьогодні, дозволяє підняти в таких рамках, щоб бюджет був збалансованим», - зазначив Трухін.

При цьому він додав, що парламент, включаючи опозиційні фракції, працюватиме над тим, щоб ці соцстандарти були збільшені протягом року.

«Зараз ми з колегами розробляємо цілий ряд законопроектів, які можуть бути ресурсними - це і бурштин, і гральний бізнес, які будуть проголосовані, і тоді буде збільшено дохідну частину бюджету», - додав нардеп, зазначивши, що отримані доходи можна буде більш реалістично розподілити.

Як повідомлялося, 14 листопада Верховна Рада прийняла закон про Державний бюджет України на 2020 рік. Зокрема, в держбюджеті-2020 передбачені доходи в сумі 1 093,67 млрд грн, в тому числі доходи загального фонду - 974,7 млрд грн і доходи спеціального фонду - 119,0 млрд грн.

Витрати передбачені в сумі 1 180,1 млрд грн, в тому числі видатки загального фонду - 1 052,2 млрд грн і витрати спеціального фонду - 127,9 млрд грн.

Нагадаємо, 18 жовтня Рада проголосувала за держбюджет-2020 у першому читанні.