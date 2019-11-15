Війна на Донбасі: Ахметов вирішив долучитися до гри?

Вісті з світу «незрячих» або «Вухо» вас чує ...

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Недавно в сети «всплыла» некая аудио-запись с хронометражом в 20 минут 6 секунд, на которой ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО содержиться разговор Александра Бородая и Владислава Суркова, датированный 3-м июля 2014-го года...

Я не буду сейчас углублятся в анализ достоверности приведённого материала или причин и обстоятельств его появления в открытом доступе... Это предметы совершенно другого разговора...

Однако, сразу скажу, по многим показателям, как косвенным, так и прямым, на записи действительно Бородай и Сурков...

Более того, в этом контексте весьма показательными являются комментарии, которые сопровождают сей метариал, в ряде украинских СМИ, обнародовавших саму запись...

Их главный лейтмотив - Ринат Ахметов спелся с «сепарами» и вообще - российский агент, имеющий некоего куратора (в разговоре фигурирует под неким эффемизмом «бывший начальник»), раздающего нашему «самому богатому человеку Украины» некие указания...

Прослушаем саму запись, посидим, помолчим и подумаем.

Итак, какие мысли после всего этого МОГУТ возникнуть у нас:

1. Первая и самая очевидная - всё происходившее и происходящее на Донбассе тщательно и довольно подробно кем-то фиксировалось и фиксируется...причём на самых разнообразных уровнях, от «приключений» полупьяных казачков в луганских степях, до «предметных разговоров» кураторов из московских официальных офисов со своими донецкими исполнителями... Более того, по мере необходимости ВЫБОРОЧНО и ПРЕДМЕТНО материалы этой фиксации ИНОГДА сливаются в открытый доступ. Причём, что характерно - сливы эти вполне коррелируются с внутриполитической и внешнеполитической ситуацией вокруг Украины... и явно преследуют попытки неких «корректирующих» устремлений в отношении основных «игроков» на украинской политической «сцене»...

2. Очевидно, из разговора становится понятно, что «проблема Рината Ахметова» для «строителей Новороссии» в период весны-лета 2014-го года была отнюдь не главной. О ней они упоминают в череде других забот и тревог... Причём, речь о нём идёт как о неком «конкуренте», способном «разлагать тут всё у нас»... По большому счёту, Рината Ахметова, пришлые орки рассматривают как своего и всего лишь как одного из «донбасских игроков» (конкурента), на общем «новоросском поле»...

3. Ещё два интересных вывода можно сделать, прослушав эту запись. Первый, как оказалось, тезис о том, что новоявленные бантустаны на Донбассе, организованные Кремлём, к июлю-началу августа 2014-го года находились в состоянии близком к хаосу и развалу, вполне отвечает действительности. Лишь наспех организованное вторжение плохо задрапированных «под местных» российских войск и фактически прямое вмешательство Кремля на уровне «наведения порядка силовым способом» удержало ситуацию. И случилось всё это, в том числе, благодаря тому, что на эти территории была перенесена внутренняя конкуренция между российскими специальными службами и группами влияния в высшем военно-политическом руководстве Мордора на почве «новых коммерческих перспектив», открывающихся на Донбассе (Сурков несколько раз в разговоре возвращается к теме «экономики и инфраструктур региона»). И второй, за «новую добычу» московские кураторы готовы были, не только подставлять друг дружку, но и стрелять один в другого... судя по разговору, надоевший сурковцам БЕС, был их главной проблемой, а отнюдь не Ринат Ахметов...

4. В ощем-то, ПРИНЦИПИАЛЬНО ничего нового из этой записи, кроме выпяченных сливным инструментарием пассажей «про Рината», мы не узнаём... То, что власть на Донбассе захватили оголтелые пророссийские отморозки, поддержанные Кремлём, при прямом его кураторстве и военной поддержке - было известно и до этого обнародования. А вот вопрос, ЗАЧЕМ именно сейчас «всплыла» и почему ТОЛЬКО ЭТА запись... намного интереснее.

Резюмируем.

Из вышеприведённых рассуждений можно вполне сделать вывод, что Ринат Ахметов, до сих пор поддерживающий режим «вооружённого нейтралитета» во внутриукраинских разборках, или решил «вступить в игру», или «подумывает» про это... Обнародование записи о его роли в событиях 2014-го года, явно служит неким предупреждением или ходом на упреждение последствий этого его шага...

А если копнуть глубже, то становится очевидно, что в Кремле явно назревает очередной раунд «передела»... причём «украинский вопрос», судя по-всему, будет в этой подковёрной схватки вато-бульдогов одним из основных аргументов...

Джерело: блог Костянтина Машовця

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