Курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії

Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем

НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 копійок

Національний банки України 18 лютого встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,30 грн. за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження протягом двох днів поспіль. Про це повідомляє НБУ.

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,30 гривень за 1 долар (+0,2057 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 28,0943 гривень за 1 долар.

Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,21 гривень за долар, курс в покупці до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 32,10 гривень за євро.

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

Нагадаємо, віцепрем'єрка Юлія Свириденко розповіла, як економіка переживає загрозу російського вторгнення.Також курс долара в Україні не повинен перевищити позначку в 30 гривень. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.