Курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії
НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 копійок
Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,30 гривень за 1 долар (+0,2057 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 28,0943 гривень за 1 долар.
Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,21 гривень за долар, курс в покупці до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 32,10 гривень за євро.
За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.
Нагадаємо, віцепрем'єрка Юлія Свириденко розповіла, як економіка переживає загрозу російського вторгнення.Також курс долара в Україні не повинен перевищити позначку в 30 гривень. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
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