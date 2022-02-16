Віцепрем'єрка розповіла, як економіка переживає загрозу російського вторгнення

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки розповіла, що відбувається в економічній царині

Юлія Свириденко наголосила, що причин для паніки на валютному ринку немає

Попри складні часи, які переживає вітчизняна економіка упродовж останніх восьми років, наразі економічна ситуація не дає суттєвих приводів для паніки. Про це в етері Загальнонаціонального марафону єднання заявила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Міністерка зазначила, у 2021 році ВВП України зріс на рівні 3,2%.

Перша віцепрем’єрка також звернула увагу на ситуацію на валютному ринку, зазначивши, що певні коливання курсу гривні відбуваються останніми тижнями через паніку навколо загострення військово-політичної кризи, а жодних економічних підстав для них не існує. Наразі Національний банк поповнює запаси валюти і готовий ефективно протидіяти негативним явищам в економіці.

«Я вважаю, що паніка на валютному ринку, вона минула Тому я закликаю всіх українців зберігати спокій», – пояснила міністерка економіки.

Юлія Свириденко додала, що ситуація із міжнародними виплатами України за борговими зобов’язанням також є цілком стабільною, а наступний великий платіж за міжнародними зобов’язанніми на суму $1,3 млрд України здійснюватиме у вересні.

«Також дуже важливо, що дефіцит державного бюджету цього року скоротився до 3,5%. Нацбанк зміг забезпечити рекордні за останні 9 років міжнародні резерви. Якщо ми подивимся на кінець січня, то це $27,2 млрд», – зазначила перша іцепрем’єрка.

Раніше повідомлялося, що вітчизняна економіка несподівано відреагувала на загрозу вторгнення.

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