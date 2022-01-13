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    Економіка та фінанси

    «Катастрофи не буде». Екскерівник Мінекономіки пояснив, як відреагує економіка на російську агресію

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    На думку експерта, катастрофи з вітчизняною економікою не станеться навіть у разі ескалації агресії Росії - «Катастрофи не буде». Екскерівник Мінекономіки пояснив, як відреагує економіка на російську агресію
    На думку експерта, катастрофи з вітчизняною економікою не станеться навіть у разі ескалації агресії Росії
    фото з відкритих джерел

    «У разі російської агресії резервів Нацбанку достатньо», – економіст

    У 2022 році існуватиме три принципових ризики для української економіки. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив колишній очільник Мінекономіки України Павло Кухта.

    «Перший – це, власне, Росія. Цей тиск, з яким ми вже звикли жити, звісно, відбиватиметься на економіці. Припустимо, що можливе вторгнення буде короткочасним, бо я не думаю, що вони планують якусь довготермінову позиційну війну. З точки зору фінансової стабільності, коли інвестиції почнуть втікати з країни, люди почнуть штурмувати обмінники, короткостроково ми зможемо це пригасити та стримати. У нас для цього достатньо резервів в Нацбанку – біля $30 млрд», – зауважив економіст.

    При цьому, на думку Павла Кухти, Україні обов’язково допоможуть в цій ситуації міжнародні партнери, а оскільки економіка пережила навіть локдаун, то, якщо росіяни протягом місяця не просунуться вглиб країни, наша економіка зможе це пережити.

    «Жодної катастрофи не буде. Якщо ж у нас будуть відібрані території, наприклад, біля моря, зрозуміло, що ми втратимо ВВП», – зазначив Кухта.

    Другою загрозою, на думку економіста, будуть наслідки енергетичної кризи, а третьою – наслідки економічної кризи у світі. «Якщо щось вибухне в Китаї, американські ФРС та Центробанк не впораються з монетарною політикою, через що «посиплються» фінансові ринки. Будь-який «чорний лебідь» може винирнути, бо ситуація у світі не дуже добра», – підсумував Павло Кухта.

    Раніше старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан спрогнозував, якою буде інфляція у 2022 році.

    Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала план дестабілізації України.

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    Теги: інфляція економіка інвестиції Мінекономіки ВВП
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    «Катастрофи не буде». Екскерівник Мінекономіки пояснив, як відреагує економіка на російську агресію