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    Економіка та фінанси

    Експерти дали пораду українцям, у що варто інвестувати, щоб не «прогоріти»

    Ціна на дорогоцінний метал стрімко зростає - Експерти дали пораду українцям, у що варто інвестувати, щоб не «прогоріти»
    Ціна на дорогоцінний метал стрімко зростає
    фото з відкритих джерел

    Вкладати гроші наразі доцільно в золото

    На фоні нестабільності курсу долара та євро фінансові експерти радять українцям, які мають заощадження, вкладати їх у золото. До кінця 2022 року дорогоцінний метал подорожчає до $2150 за унцію. Про це пише ubr.ua.

    Причина підвищення ціни на золото – зростання попиту на метал в умовах рекордної за останні 30 років інфляції в США. За словами аналітиків, золото зараз – це довгострокова інвестиція.

    При цьому, у 2021 році на фоні пандемії жовтий метал почав дешевшати, але інфляційний тиск у США у лютому 2022 року сприяв зростанню цін на золото. Нині офіційний курс золота в НБУ за 1 тройську унцію (31 грам) становить приблизно 51 тис. грн. За прогнозами експертів, очікується зростання вартості золота ще на 17% до кінця 2022 року.

    У комерційних банках українці можуть придбати зливки від грама. Продати золото складніше, ніж купити, адже не всі банки погоджуються приймати його назад. При цьому завжди знайдуться ломбарди та онлайн-аукціони, які з радістю приймуть дорогоцінний метал.

    Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, рядовому інвестору купувати золото необхідно як довгострокову інвестицію не на один десяток років. Тому в дорогоцінних металах рекомендується зберігати трохи більше 5% свого інвестиційного портфеля.

    «Продати цей метал можна в банках. Головний ризик у цьому випадку – відмова в односторонньому порядку комерційних банків викуповувати золото назад. Втім, інші фінансові установи під час економічних потрясінь будуть раді придбати його у будь-яких кількостях», – резюмував Гойлов.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, як змінилась ціна ключових металів за останній рік.

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    Теги: США гроші ціни українці час золото НБУ
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    Експерти дали пораду українцям, у що варто інвестувати, щоб не «прогоріти»