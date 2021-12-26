Прогноз на 2022 рік: світова економіка вперше перевищить $100 трлн

Китай може стати першою світовою економікою у 2030 році

У наступному році Індія може випередити Францію за рівнем обсягу економіки

Згідно зі звітом британського Центру економічних та ділових досліджень, у 2022 році обсяг світової економіки вперше перевищить $100 трлн. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Китай може випередити США і стати першою світовою економікою у 2030 році, що на два роки довше, ніж прогнозувалося раніше.

Індія вже в наступному році може випередити Францію, а потім Велику Британію в 2023 році.

Німеччина перебуває на шляху до того, щоб випередити Японію за рівнем обсягу економіки у 2033 році.

Нагадаємо, в Україні вводяться в обіг нові монети номіналом у 10 гривень. Вони матимуть незвичайну ромбоподібну форму. Монети з'являться в обігу під завісу року, що минає – з 30 грудня.

Раніше в Україні з’явилася в обігу новорічна монета.

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