Курс долара після відставки Смолія. Паніка закінчилася, що далі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти кажуть, що знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати

Експерти прогнозують стабільність на 27 гривень за долар ще тиждень

На тижні, що минає, гривня поступово зміцнювалася, повертаючи курсові втрати, викликані панікою на ринку в зв’язку з відставкою глави Нацбанку Якова Смолія. Проте курс зараз тримається на 30 копійок вище, ніж він був у кінці червня. Куди піде тренд наступного тижня читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Починаючи з вівторка ціна готівкового долара пішла вниз, причому відразу на 10 копійок, з 27,17 до 27,07 грн/долар у продажу і трохи менше, на 7 копійок, в купівлі. Тобто банкіри зменшили спред (різницю між курсом купівлі і продажу) з 29 до 26 копійок, наче показуючи, що вони вірять у стабільність курсу і готові купувати валюту.

Але бажаючих її здати особливо не спостерігалося. Можливо, тому курс покупки до кінця тижня зріс ще на 3 копійки при незмінному курсі продажу, за рахунок чого спред зменшився до 22 копійок. Нагадаємо: минулого тижня, коли після інформації про відставку головного банкіра країни долар подорожчав в продажу відразу на 50 копійок, спред збільшився в 1,5 раза – до 30-35 копійок.

Нацбанк почав зміцнювати гривню також з вівторка, спершу на 4 копійки, з 27,17 до 27,13 грн/долар, потім відразу на 20 копійок, до 26,93. У підсумку за тиждень гривня зміцнилася на 25 копійок, відігравши половину попереднього ослаблення курсу. На понеділок, 13 липня, регулятор встановив курс 26,95 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що на зміцнення гривні вплинуло те, що Нацбанк своїми діями показав: новий в. о. глави продовжить проводити політику попереднього. А значить – гривня девальвувати не буде.

«Після того, як Нацбанк, вийшовши на міжбанківський ринок з продажем валюти всім бажаючим її придбати, зумів збити попит і зупинити паніку, тренд знову змінився. Курс долара пішов вниз, але зупинився, не дійшовши до 26,5 грн, які були до відставки Якова Смолія, – аналізує Олег Пендзин. – Тобто, по суті, нічого після відходу Смолія не змінилося: топ-менеджмент, що залишився, продовжує колишню політику міцної гривні, стримуючи інфляцію».

Андрій Шевчишин говорить, що минулого тижня Нацбанку, незважаючи на відставку свого голови, вдалося купірувати проблему з підвищенням курсу долара.

«Курс оперативно повернувся до 27 грн/долар, стабільність відновилася, але на рівні курсу трохи вище, ніж було, – каже Андрій Шевчишин. – Можливо, зіграла свою роль і заява президента про те, що для розвитку нашої економіки курс повинен бути вищим, ближче до 30 грн/долар. Попит на валюту в імпортерів зараз невеликий за рахунок того, що доходи населення зменшилися через кризу, купівельна спроможність низька. Минулого тижня, до речі, Мінфіном були погашені ОВДП на 6,1 млрд грн, але це, всупереч очікуванням, не зробило тиску на курс гривні, бо поки ця велика сума на ринок не вийшла «.

Олександр Охріменко також відзначив, що зниження курсу долара насамперед пов’язано з тим, що регулятор продавав валюту для задоволення попиту і при цьому заробляв на підвищеному курсі. В результаті долар пішов вниз і поки стабілізувався, оскільки попит був задоволений.

«В Україні зараз надлишок валюти, тому що різко впав імпорт, а експорт знизився набагато менше, – роз’яснив Олександр Охріменко. – Щойно паніка, викликана відставкою Смолія, вляглася, все повернулося на круги своя».

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розділилися.

«Ще тиждень курс гривні буде перебувати близько 27 грн/долар, поки в Нацбанку залишається стара команда топ-менеджерів», – впевнений Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що долар може все ж подорожчати через те, що, по-перше, згадані 6,1 млрд грн хоча б частково з’являться на міжбанківському ринку – їх власники захочуть купити валюту. По-друге, «Нафтогаз» вже заявив про підготовку до нового опалювального сезону, це означає можливе зростання попиту на долари вже на днях.

«Все це буде знижувати курс гривні, але наступного тижня ці фактори спрацюють частково. Курс залишиться в коридорі 26,9-27,15 грн/долар. Поки Нацбанк здатний задовольнити інтервенціями будь-який попит», – прогнозує Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко прогнозує два сценарії розвитку подій – якщо наступного тижня призначать нового главу Нацбанку і якщо цього не станеться. Обидва сценарії експерт вважає рівноімовірними.

«Зараз політична складова превалює над економічною. Призначать нового главу – на ринку зросте попит на безготівкову валюту, який потягне за собою зростання курсу готівки, – упевнений Олександр Охріменко. – Причина – всі будуть впевнені, що «людина президента» почне виконувати його побажання: поступово, але неухильно підвищити курс долара до максимально можливого і при цьому не допустити паніки. Не призначать – нинішня ситуація з курсом долара 27 грн плюс мінус 10 копійок збережеться ще тиждень».

Продавати або купувати валюту

Експерти кажуть, що знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

«Якщо президент озвучив орієнтир вартості гривні для відновлення економіки – 30 грн/долар, то регулятор навряд чи зможе її ревальвувати далі, хоча і є незалежною від політиків структурою, – прогнозує Андрій Шевчишин. – Тому з розрахунком на перспективу інвестувати зараз в долари виявиться вигідніше, ніж від них позбутися з побоювань, що продовжиться здешевлення».

Читайте також: