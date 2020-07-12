На Київщині затримали «мінера» ринку і відділку поліції



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Псевдомінера на підпитку затримали правоохоронці

Поліцейські оперативно встановили особу «мінера», ним виявився 46-річний житель міста Васильків

На Київщині затримали чоловіка, який повідомив про замінування ринку та відділу поліції у місті Васильків.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що на спецлінію «102» надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що до них зателефонував невідомий чоловік та повідомив про замінування ринку та відділу поліції у місті Васильків.

На місцеві ринки одразу прибули наряди поліції. Правоохоронці евакуювали людей з ринків та працівників місцевого відділу поліції. Також обмежили доступ громадян до потенційно небезпечних прилеглих територій.

Працівники вибухотехнічної служби та кінологи провели ретельний огляд – жодних вибухових пристроїв, предметів та підозрілих осіб не виявили.

Поліцейські оперативно встановили особу «мінера». Ним виявився 46-річний житель міста Васильків. Чоловіка напідпитку затримано в порядку ст.208 КПК України.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України.

До слова, «мінера» київського моста Метро відправили до психіатричної лікарні.