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    Курс турецької ліри рекордно обвалився

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    Ціни в Туреччині стрімко ростуть &ndash; інфляція у вересні склала 19,58% - Курс турецької ліри рекордно обвалився
    Ціни в Туреччині стрімко ростуть – інфляція у вересні склала 19,58%
    фото з відкритих джерел

    Ердоган втратив довіру до глави Центрального банку Туреччини

    Курс ліри обвалився і рекордно впав в порівнянні з доларом. Під час торгів у четвер, 14 жовтня, курс національної валюти Туреччини склав 9,18 ліри за долар.

    Ралі на ринку пов'язане з новинами про звільнення за указом президента Тайїпа Ердогана трьох високопоставлених чиновників Центробанку, зокрема двох заступників його голови СемихаТюмена і Угура Намика Кучука.

    Ліра продовжує падати після того, як центральний банк Туреччини знизив облікову ставку з 19 до 18%. Крім того, ослабленню нацвалюти сприяють заяви Ердогана про можливий військовий наступ в Сирії для боротьби з курдськими загонами.

    На початку жовтня стало відомо, що Ердоган втратив довіру до глави Центрального банку Туреччини Шахапу Кавджіоглу. Глава держави залишився розчарований повільним виконанням його вимог щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. Загалом за останні кілька років на посаді глави Центрального банку Туреччини змінилося чотири людини. Кавджіоглу очолив установу в березні 2021 року.

    Зазначимо, ціни в Туреччині стрімко ростуть інфляція у вересні склала 19,58%. Однією з причин став дефіцит електроенергії: зростання цін на електроенергію прискорилося.

    Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

    Нагадаємо, в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.

    Теги: Туреччина інфляція банк імпорт турецька ліра
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    Курс турецької ліри рекордно обвалився