Курс турецької ліри рекордно обвалився

Ердоган втратив довіру до глави Центрального банку Туреччини

Курс ліри обвалився і рекордно впав в порівнянні з доларом. Під час торгів у четвер, 14 жовтня, курс національної валюти Туреччини склав 9,18 ліри за долар.

Ралі на ринку пов'язане з новинами про звільнення за указом президента Тайїпа Ердогана трьох високопоставлених чиновників Центробанку, зокрема двох заступників його голови – СемихаТюмена і Угура Намика Кучука.

Ліра продовжує падати після того, як центральний банк Туреччини знизив облікову ставку з 19 до 18%. Крім того, ослабленню нацвалюти сприяють заяви Ердогана про можливий військовий наступ в Сирії для боротьби з курдськими загонами.

На початку жовтня стало відомо, що Ердоган втратив довіру до глави Центрального банку Туреччини Шахапу Кавджіоглу. Глава держави залишився розчарований повільним виконанням його вимог щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. Загалом за останні кілька років на посаді глави Центрального банку Туреччини змінилося чотири людини. Кавджіоглу очолив установу в березні 2021 року.

Зазначимо, ціни в Туреччині стрімко ростуть – інфляція у вересні склала 19,58%. Однією з причин став дефіцит електроенергії: зростання цін на електроенергію прискорилося.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

Нагадаємо, в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.