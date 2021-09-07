Ердоган випустив книгу про справедливий світ

Книга присвячена широкому спектру глобальних проблем, головним чином питанню реформування Ради безпеки ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган випустив книгу «Більш справедливий світ можливий», передає агентство Anadolu.

У своїй книзі політик акцентує увагу на проблемах глобальної політики, зокрема на несправедливості, міжнародний тероризм і ісламофобії, міграційній кризі, дискримінації та подвійних стандартах.

Турецький лідер висловив думку, що в Раді Безпеки ООН необхідно провести фундаментальні зміни. Він зазначив, що мета Анкари полягає в тому, щоб «встановити систему, в якій сила за тим, хто має рацію, а не навпаки – правий той, хто сильний».

В книжці глави держави сказано, що інститути, які несуть відповідальність за встановлення глобальної справедливості, працюють за інерцією. Політик вважає, що вирішити сучасні проблеми за допомогою інститутів, які створені відповідно до вимог минулого, неможливо. За його словами, цими інститутами створюються нові проблеми.

Фото: Anadolu

«У нашому розумінні саме справедливість забезпечить світопорядок, порятунок світу і його щастя. Необхідний глобальний порядок, який забезпечить впевненість і надію на формування більш справедливого світу», - пише Ердоган.

Зазначимо, так званий віцепрем'єр уряду окупованого Криму, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов висловив невдоволення тим, що Туреччина підтримала «Кримську платформу».

Мурадов назвав неблагородною позицію Анкари, яка підтримує «американо-київську провокацію» і привів «російську мудрість», натякаючи, що Туреччина риє собі яму.