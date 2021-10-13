  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    НБУ спрогнозував, коли ціни в Україні сягнуть піку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні склала 11% - НБУ спрогнозував, коли ціни в Україні сягнуть піку
    Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні склала 11%
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше за рік подорожчали цукор та олія

    Пік зростання споживчих цін для українців припаде на вересень-жовтень 2021 року. Про це йдеться в коментарі Національного банку за рівнем інфляції у вересні 2021 року, опублікованому на офіційному сайті регулятора.

    «За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися і знизиться в кінці року до однозначного рівня», – сказано в повідомленні.

    За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні – у порівнянні з вереснем 2020 року склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

    Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні – у порівнянні з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

    Ціни на транспорт зросли на 10,8% насамперед внаслідок подорожчання палива і масел на 31,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 14,9%, залізничному – 11,3%.

    Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні (порівняно з серпнем 2020 року) склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

    Кабінет міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні ціни на хліб можуть злетіти на 10-25% через здорожчання газу.

    Читайте також:



    Теги: інфляція ціни транспорт НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НБУ спрогнозував, коли ціни в Україні сягнуть піку