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    Економіка та фінанси

    Курс валют НБУ на 12 квітня. Гривня зміцнюється

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    Національний банк України встановив курс валют на 12 квітня - Курс валют НБУ на 12 квітня. Гривня зміцнюється
    Національний банк України встановив курс валют на 12 квітня
    Фото: pixabay.com

    Щодо долара гривня зміцнилась на 7 копійок

    На понеділок, 12 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,90 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Таким чином, гривня до долара зміцнилася на 7 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 9 квітня становив 27,97 грн/$.

    При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,15 грн (9 квітня курс становив 32,22 грн). Сьогодні євро на 7 копійок дорожчий ніж 9 квітня.

    .Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ
    .Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

    Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

    Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі 5 років.

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    Теги: Національний банк курс валют гривня НБУ
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