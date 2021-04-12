Курс валют НБУ на 12 квітня. Гривня зміцнюється

Щодо долара гривня зміцнилась на 7 копійок

На понеділок, 12 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,90 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Таким чином, гривня до долара зміцнилася на 7 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 9 квітня становив 27,97 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,15 грн (9 квітня курс становив 32,22 грн). Сьогодні євро на 7 копійок дорожчий ніж 9 квітня.

.Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі 5 років.