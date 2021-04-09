Долар знову подорожчав: курс валют на 9 квітня

Гривня ослабла до долара на 8 копійок

На п'ятницю, 9 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,97 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Таким чином, гривня до долара ослабшала на 8 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 8 квітня становив 27,89 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,22 грн (8 квітня курс становив 33,13 грн). Сьогодні євро на 9 копійок дорожчий ніж 8 квітня.

Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.