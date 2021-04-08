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    МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року

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    Цьогоріч курс гривні до долара має залишитись на рівні&nbsp;27,98 грн/долар - МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року
    Цьогоріч курс гривні до долара має залишитись на рівні 27,98 грн/долар
    Фото з відкритих джерел

    Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься майже стабільним у найближчі 5 років

    Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу гривні до долара США, розрахований на п'ять років - аж до 2026 року. У порівнянні з минулим прогнозом, опублікованим у жовтні 2020 року, новий прогноз покращено. Про це йдеться в огляді МВФ «Перспективи світової економіки».

    Згідно з даними МВФ, очікується наступний середньорічний курс гривні:

    • 2021 рік - 27,98 грн/долар (раніше 28,12 грн/долар)
    • 2022 рік - 27,61 грн/долар (раніше 27,96 грн/долар)
    • 2023 рік - 27,59 грн/долар (раніше 28,10 грн/долар)
    • 2024 рік - 27,75 грн/долар (раніше 28,10 грн/долар)
    • 2025 рік - 27,75 грн/долар (раніше 28,10 грн/долар).
    • 2026 рік - 27,75 грн/долар.

    Зазначмо, що міжнародні резерви України в березні скоротились на 5%. Скорочення резервів пов’язано зі значними обсягами погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що частково були компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.

    Також Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році до 4% проти очікуваних 3% у жовтні.

    Фонд також прогнозує зростання споживчої інфляції та безробіття. Зокрема у 2021 році рівень цін в Україні зросте на 7,9%, у 2022 році – на 6,8%. Цьогоріч очікується рівень безробіття у 8,6%, у 2022 році – 8,4%.

    Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%. Такі дані Державної служби статистики України.

    Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.

    Також МВФ покращив прогноз постковідного відновлення світової економіки. Отже, фонд прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 в.п. (з 5,5%). Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий ВВП зросте на 4,4% (раніше очікувалося 4,2%).

    Теги: МВФ курс валют економіка гроші ВВП гривня Україна
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