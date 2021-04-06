Курс валют на 6 квітня: долар подешевшав, євро подорожчав
Гривня ослабла до євро на 2 копійки, щодо долара зміцнилася на 3 копійки
На вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,93 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
Таки чином, гривня до долара зміцнилась на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара 5 квітня становив 27,95 грн/$.
При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 32,86 грн (5 квітня курс становив 32,83 грн). Сьогодні євро на 3 копійки дорожчий ніж 5 квітня.
Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.
Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.