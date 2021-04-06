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    Курс валют на 6 квітня: долар подешевшав, євро подорожчав

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    НБУ встановив курс на 6 квітня - Курс валют на 6 квітня: долар подешевшав, євро подорожчав
    НБУ встановив курс на 6 квітня
    Фото: pixabay.com

    Гривня ослабла до євро на 2 копійки, щодо долара зміцнилася на 3 копійки

    На вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,93 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Таки чином, гривня до долара зміцнилась на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара 5 квітня становив 27,95 грн/$.

    При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 32,86 грн (5 квітня курс становив 32,83 грн). Сьогодні євро на 3 копійки дорожчий ніж 5 квітня.

    Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ
    Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

    Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.

    Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.

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    Теги: Національний банк курс валют гривня
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