Нацбанк підвищив офіційний курс євро та долара на 2 квітня

Офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд

Євро за день зріс в ціні на 8 копійок

Національний банк України на 2 квітня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,70 гривень за євро, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,76 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,74 гривень за євро.

Також НБУ на 2 квітня 2021 року встановив офіційний курс долара на рівні 27,83 грн, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

Нагадаємо, аналітики прогнозують подальше здорожчання долара.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.