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    Економіка та фінанси

    Нацбанк підвищив офіційний курс євро та долара на 2 квітня

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    Офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд - Нацбанк підвищив офіційний курс євро та долара на 2 квітня
    Офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд

    Євро за день зріс в ціні на 8 копійок

    Національний банк України на 2 квітня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,70 гривень за євро, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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    На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,76 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,74 гривень за євро.

    Також НБУ на 2 квітня 2021 року встановив офіційний курс долара на рівні 27,83 грн, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

    Нагадаємо, аналітики прогнозують подальше здорожчання долара.

    Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.

    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції фінанси НБУ
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