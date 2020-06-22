У скандальній книзі про Трампа, яка виходить у продаж, є згадка про Україну



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Дональд Трамп вважав, що проросійський президент України сподобається росіянам і це може запобігти Третій світовій війні

Трамп переконував Меркель, що Україні треба проросійський президент

Проросійський президент України міг би бути корисний у запобіганні Третій світовій війні. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп в розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті G20 в 2018 році.

Цю інформацію розкриває колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон у своїй книзі «Кімната, де це сталося: спогади про Білий дім».

Як розповідає Болтон, на думку Трампа, український лідер, який симпатизує Росії сподобався б росіянам.

У книзі колишній радник підкреслює, що Трамп і російський президент Володимир Путін не зустрілися на тому саміті через інцидент в Керченській протоці, але поговорили за обідом без перекладача з американського боку.

Після розмови президентів члени палати представників США запідозрили, що Трамп приховав від власної адміністрації деталі розмови з главою російської держави, і захотіли викликати його перекладачів на допит.

Раніше повідомлялося, що в тій же книзі Болтон розкрив прохання колишнього президента Барака Обами до Путіна: зупинитися на анексії Криму і не втручатися в справи України далі - на цих умовах пропонувалося врегулювати український конфлікт в цілому.

Президент США Дональд Трамп відправив Болтона у відставку у вересні 2019 року. Американський лідер пояснив це серйозними помилками, які допускав радник. Після цього Болтон написав мемуари, фрагменти яких викликали критику Вашингтона.

До відома, 20 червня суд дозволив публікацію книги екс-радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, незважаючи на спроби адміністрації президента країни домогтися заборони на оприлюднення мемуарів.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.

У 2019 році колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер написав, що президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Ще через рік у лютому 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії.

«Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони... порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу», – зазначив Трамп.