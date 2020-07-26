Волкер пояснив, чи чекати Україні нападу Росії з Криму



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«Росія щотижня вбиває українців. Вони не припиняють окупацію Донбасу і Криму, а гібридна війна проти України триває» – колишній спеціальний представник Державного департаменту США

«Росія має все для цього, але це вже занадто драматичний крок» – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер вважає, що Росія навряд чи нападе на Україну з Криму. Про це він розповів в інтерв’ю Крим.Реалії.

«Не думаю, що це можливо. Звісно, Росія має все для цього, але це вже занадто драматичний крок. Вони докладають величезних зусиль, щоб і досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може забракнути. Тому, напевно, це навряд чи станеться», – сказав Волкер.

За його словами, Росія щотижня вбиває українців. Вони не припиняють окупацію Донбасу і Криму, а гібридна війна проти України триває. Все це відбувається у формі насильства, із застосуванням Збройних сил, розвідки, кібератак.

До слова екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму.

Нагадаємо, Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття.

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