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    Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

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    Курт Волкер порадив Володимиру Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії - Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями
    Курт Волкер порадив Володимиру Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії

    Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, - Волкер

    Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер прокоментував на своїй сторінці у твіттері переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

    Він порадив Володимиру Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування.

    «Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки обвинуватити можна кожного. Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і казав Зеленський у своєму виступі 24 серпня», - пише Курт Волкер.

    Як повідомлялося, сьогодні, 9 червня, Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

    Нагадаємо, сьогодні у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозруП’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу. 

    Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

    Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

    Петро Порошенко США Володимир Зеленський Курт Волкер президент
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