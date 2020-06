Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер прокоментував на своїй сторінці у твіттері переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Він порадив Володимиру Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування.

«Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки обвинуватити можна кожного. Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і казав Зеленський у своєму виступі 24 серпня», - пише Курт Волкер.

With everyone guilty of something, the choice of whom to prosecute is a political decision. A better decision: build national unity in face of #Russian aggression in #Donbas and #Crimea, as Zelenskyy said in Aug 24 speech. #Ukraine @AmbDanFried @cepa https://t.co/MuFxi2tAWQ