Лист на підтримку голови ДАБІ Кудрявцева підписали 24 проблемних забудовника Києва - блогер
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150 нардепів направили колективний лист прем'єр-міністру з проханням залишити Кудрявцева на посаді голови ДАБІ
Відомі на ринку нерухомості проблемні забудовники, як зазначає журналіст Дмитро Вовнянко, сховалися за іменами підставних директорів
Підтримавши ініціативу 150 народних депутатів, девелопери підписались під колективним листом до прем'єра з проханням не звільняти главу ДАБІ Олексія Кудрявцева. Однак з 37 підписантів 24 виявилися проблемними забудовниками, а інші учасники списку спростовують свою причетність. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Дмитро Вовнянко.
«Із головою Держархбудінспекції Олексієм Кудрявцевим трапився цікавий курйоз. Його підтримали основні схемники будівельного ринку, які лише в Києві «напилососили» сотні мільйонів доларів. В тому числі, сумнозвісний Войцеховський. Підтримали, звісно, не відкрито, а через своїх номінальних директорів, що начебто очолюють ці, добре відомі обманутим інвесторам, будівельні компанії», - зазначив він.
Як виявилося, добре відомі на ринку нерухомості проблемні забудовники сховалися за іменами підставних директорів. Зокрема, серед забудовників, які підтримали реформу ДАБІ і Кудрявцева особисто, були виявлені компанії Войцеховського («Мегаполісбуд» і «Техенерго»).
Інші компанії, такі як «Укрбудінвест», «Добробут», «Мітбуд» також фігурують на сайті Асоціації допомоги постраждалим інвесторам, як проблемні забудовники, проти яких йдуть активні судові процеси, або акціонери яких знаходяться у розшуку.
«Ви можете подумати, що це організували якихось ФОПів, що будують продуктові магазини та будки підписати, але підписали його дуже відомі у колах обманутих вкладників компанії, хоч і від імені директорів, а не акціонерів. В підсумку, із 37 людей, які підписали, - 24 значаться в списках проблемних забудовників, проти яких йдуть активні судові процеси. А іншими 13 учасниками, впевнений, без їх відома, просто розмішали список та додали йому вагомості. Тому що спростувати таку заяву – теж непросто. Як виглядатимуть заголовки на наступний день? Один із найбільших девелоперів країни не підтримує голову ДАБІ? І як потім цьому девелоперу далі працювати? Так що прес-служба Кудрявцева спрацювала на 5 із 5», - зазначив у своєму пості Вовнянко.
Нагадаємо, раніше 150 нардепів направили колективний лист прем'єр-міністру з проханням залишити Кудрявцева на посаді голови ДАБІ, пославшись на те, що звинувачення забудовників у зростаючій будівельній корупції - це лише інформаційна атака проти антикорупційної політики відомства.
Джерело: РБК-Україна