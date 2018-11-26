Лист на підтримку голови ДАБІ Кудрявцева підписали 24 проблемних забудовника Києва - блогер



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150 нардепів направили колективний лист прем'єр-міністру з проханням залишити Кудрявцева на посаді голови ДАБІ Фото: dabi.gov.ua

Відомі на ринку нерухомості проблемні забудовники, як зазначає журналіст Дмитро Вовнянко, сховалися за іменами підставних директорів

Підтримавши ініціативу 150 народних депутатів, девелопери підписались під колективним листом до прем'єра з проханням не звільняти главу ДАБІ Олексія Кудрявцева. Однак з 37 підписантів 24 виявилися проблемними забудовниками, а інші учасники списку спростовують свою причетність. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Дмитро Вовнянко.

«Із головою Держархбудінспекції Олексієм Кудрявцевим трапився цікавий курйоз. Його підтримали основні схемники будівельного ринку, які лише в Києві «напилососили» сотні мільйонів доларів. В тому числі, сумнозвісний Войцеховський. Підтримали, звісно, не відкрито, а через своїх номінальних директорів, що начебто очолюють ці, добре відомі обманутим інвесторам, будівельні компанії», - зазначив він.

Як виявилося, добре відомі на ринку нерухомості проблемні забудовники сховалися за іменами підставних директорів. Зокрема, серед забудовників, які підтримали реформу ДАБІ і Кудрявцева особисто, були виявлені компанії Войцеховського («Мегаполісбуд» і «Техенерго»).

Інші компанії, такі як «Укрбудінвест», «Добробут», «Мітбуд» також фігурують на сайті Асоціації допомоги постраждалим інвесторам, як проблемні забудовники, проти яких йдуть активні судові процеси, або акціонери яких знаходяться у розшуку.

«Ви можете подумати, що це організували якихось ФОПів, що будують продуктові магазини та будки підписати, але підписали його дуже відомі у колах обманутих вкладників компанії, хоч і від імені директорів, а не акціонерів. В підсумку, із 37 людей, які підписали, - 24 значаться в списках проблемних забудовників, проти яких йдуть активні судові процеси. А іншими 13 учасниками, впевнений, без їх відома, просто розмішали список та додали йому вагомості. Тому що спростувати таку заяву – теж непросто. Як виглядатимуть заголовки на наступний день? Один із найбільших девелоперів країни не підтримує голову ДАБІ? І як потім цьому девелоперу далі працювати? Так що прес-служба Кудрявцева спрацювала на 5 із 5», - зазначив у своєму пості Вовнянко.

Нагадаємо, раніше 150 нардепів направили колективний лист прем'єр-міністру з проханням залишити Кудрявцева на посаді голови ДАБІ, пославшись на те, що звинувачення забудовників у зростаючій будівельній корупції - це лише інформаційна атака проти антикорупційної політики відомства.

Джерело: РБК-Україна