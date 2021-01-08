Louis Vuitton придбав Tiffany

LVMH домовилася про злиття з американською компанією ще в кінці 2019 року

Група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) оголосила про придбання американської ювелірної компанії Tiffany & Co.

Про це повідомив очільник LVMH Бернард Арно.

«Я радий вітати Tiffany та її талановиту команду в нашій групі. Tiffany – знаковий бренд, ікона Америки. Це бренд, який є синонімом любові і чия блакитна коробочка шанована у всьому світі. Я переконаний, що ми знаємо як зробити його блискучим, з тією самою відданістю та пристрастю, яку ми застосовували до кожного з наших престижних домів протягом багатьох років. Ми впевнені у здатності Tiffany прискорити своє зростання, впроваджувати інновації та залишатися найбажанішим ювелірним брендом», – заявив очільник LVMH Бернард Арно.

Як стало відомо 29 жовтня 2020 року, компанії прийшли до нової угоди з купівлі Tiffany. LVMH на початку 2021 придбає ювелірний бренд не за 135 доларів за акцію, як планувалося спочатку, а за 131,5 долара за папір. Решта умов угоди залишилися незмінними. Сторони також узгодили врегулювати ситуацію з позовом Tiffany.

LVMH домовилася про злиття з американською компанією ще в кінці 2019 року. Угода оцінювалася в 16 мільярдів доларів, закрити її планувалося не пізніше 24 листопада 2020, однак з обох боків виникли труднощі. Спочатку влада Франції попросила LVMH відкласти купівлю до січня 2021-го через загрозу введення США мита на французькі товари. Ювелірний бренд також попросив перенести термін угоди на 31 грудня 2020 року.

У LVMH заявили, що не можуть завершити покупку за таких умов. Крім того, в концерні вказали на погіршення фінансового становища Tiffany на тлі пандемії. За підсумками 2020 року показники бренду будуть гіршими, ніж у аналогічних компаній, що входять до LVMH. Таким чином, за оцінкою концерну, Tiffany не виконала умови, необхідні для завершення операції із злиття. Tiffany подала позов до LVMH, визнавши рішення концерну спробою уникнути виконання умов угоди. У компанії також не виключали, що таким чином LVMH намагався збити ціну.