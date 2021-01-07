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    Новий рекорд: курс біткоїна сягнув $38,5 тисяч

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    Вартість криптовалюти різко зросла в останні місяці - Новий рекорд: курс біткоїна сягнув $38,5 тисяч
    Вартість криптовалюти різко зросла в останні місяці
    Фото з відкритих джерел

    Криптовалюта подорожчала з початку року на $8 тисяч

    Вартість криптовалюти Bitcoin вкотре оновила історичний максимум, перевищивши 38,5 тисяч доларів. Про це свідчать дані на порталі CoinDesk.

    Досягнувши попереднього піку в 37 710 доларів о 5:44 7 січня (за Києвом), ціна біткоїна опустилась до 36 841 доларів о 8:29 7 січня (за Києвом), після чого почала поступовий ріст до нового історичного максимуму в 38 550,6 доларів (16:14 за Києвом).

    Станом на 16:59 (за Києвом) вартість біткоїна становила 38 505,92 доларів.

    Перед цим ціна біткоїна піднялася вище 37 710 доларів і вкотре оновила історичний максимум.

    Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів. Поточна ринкова капіталізація біткоїна в 575 мільярдів доларів має зрости в 4,6 разу, прогнозують експерти.

    Із 1 січня біткоїн зріс у ціні більш ніж на 8 тисяч доларів, або майже на 30%.

    Теги: гроші рекорд фінанси Біткоїн криптовалюта
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