Штурм Капітолія: звинувачення пред'явлені 55 учасникам

Звинувачення будуть висунуті проти тих, хто допомагав розпалювати заворушення

Влада США висунула звинувачення 55 особам в зв'язку з облогою Капітолія.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в числі обвинувачених осіб, чоловік який використовував напівавтоматичну гвинтівку і 11 коктейлів Молотова біля будівлі Капітолію.

Також серед обвинувачуваних чоловік, який завдав кілька ударів офіцерові поліції.

За словами виконуючого обов'язки прокурора столичного округу Колумбія Майкла Шервіна, іншим особам пред'явлено обвинувачення за незаконне проникнення і напад.

Очікується, що в найближчі дні будуть пред'явлені ще звинувачення.

Також він додав, що розслідування все ще триває, і що його офіс відкритий для пред'явлення звинувачень тим, хто, можливо, організував або спровокував заворушення.

Шервін не сказав, чи буде його офіс проводити розслідування стосовно Білого дому, але повторив, що для розслідування будуть представлені всі варіанти.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.