LVMH і Tiffany домовилися про нові умови злиття



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Найбагатша людина Європи Бернар Арно

Louis Vuitton Moet Hennessy викупить акції Tiffany&Co по ціні $131,5 за одну акцію

Керівник компанії Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, який є найбагатшою людиною Європи, закриє історичну угоду у світі розкоші і поглине американський ювелірний бренд Tiffany. Про це йдеться в заяві європейського концерну.

Як стало відомо 29 жовтня, компанії прийшли до нової угоди з купівлі Tiffany. LVMH на початку 2021 придбає ювелірний бренд не за 135 доларів за акцію, як планувалося спочатку, а за 131,5 долара за папір. Решта умов угоди залишилися незмінними. Сторони також узгодили врегулювати ситуацію з позовом Tiffany.

LVMH домовилася про злиття з американською компанією ще в кінці 2019 року. Угода оцінювалася в 16 мільярдів доларів, закрити її планувалося не пізніше 24 листопада 2020, однак з обох боків виникли труднощі. Спочатку влада Франції попросила LVMH відкласти купівлю до січня 2021-го через загрозу введення США мита на французькі товари. Ювелірний бренд також попросив перенести термін угоди на 31 грудня 2020 року.

У LVMH заявили, що не можуть завершити покупку за таких умов. Крім того, в концерні вказали на погіршення фінансового становища Tiffany на тлі пандемії. За підсумками 2020 року показники бренду будуть гіршими, ніж у аналогічних компаній, що входять до LVMH. Таким чином, за оцінкою концерну, Tiffany не виконала умови, необхідні для завершення операції із злиття. Tiffany подала позов до LVMH, визнавши рішення концерну спробою уникнути виконання умов угоди. У компанії також не виключали, що таким чином LVMH намагався збити ціну.