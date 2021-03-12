Маємо не підвищувати податки на викиди, а надавати підприємствам стимули для модернізації, – нардеп

«Україна бере на себе підвищені зобов’язання, але при цьому ніяких стимулів вона не пропонує», – пояснив Кисилевський

Держава має не підвищувати податок на викиди СО 2 для підприємств, а надавати стимули, які допоможуть промисловості модернізуватися. Про це заявив народний депутат Дмитро Кисилевсьский, коментуючи ініціативу в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка підвищити податок на СО 2 , щоб розплатитися з боргами перед «зеленими» енергетиками.

За словами Киселевського, до Комітету ВР з питань економічного розвитку поки не надходив запит від Міненерго щодо такого підвищення податку. Але такі рішення слід приймати тільки після консультацій з промисловістю.

«Безумовно, з промисловістю мають бути проведені консультації. Адже питання зниження викидів СО 2 – це передусім питання надання державою фінансових стимулів для того, щоб підприємства мали ресурс для інвестування в технології, які дозволяють зменшити викиди СО 2 », – впевнений Кисилевський.

За його словами, Євросоюз запланував на зелений курс мільярди євро – це фінансові стимули, які допоможуть європейським підприємствам перейти на більш вуглецево нейтральні технології.

«Тим часом українська держава готова брати на себе зобов’язання, але не дає відповіді, який інвестиційний фінансовий ресурс вона готова надати підприємствам для того, щоб вони модернізувалися. Бо це два принципово різні підходи: в ЄС держава надає величезну державну фінансову допомогу і закриває кордони для того, щоб внутрішній ринок був захищений. А українська держава бере на себе підвищені зобов’язання, але при цьому ніяких стимулів вона не пропонує», – пояснив Кисилевський.

Раніше голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Павло Качур заявив, що кошти від податку на СО 2 необхідно направляти на екомодернізацію підприємств, яка допоможе їм утримати позиції на світових ринках. Якщо ж гроші направляти на покриття чужих боргів, то ці кошти взагалі немає сенсу збирати.

В свою чергу генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак нагадав, що виплата заборгованості перед «зеленою» генерацією – це зобов’язання держави, і вже ухвалено спеціальний закон, за яким виплати «зеленим» мають фінансуватися за рахунок державного бюджету.