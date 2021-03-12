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    Google введе податки для youtube-блогерів

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    Google введе податки для youtube-блогерів - Google введе податки для youtube-блогерів
    Google введе податки для youtube-блогерів

    Блогери повинні до 31 травня надати податкову інформацію рекламному сервісу Google AdSense

    Компанія Google з червня може почати утримувати прибутковий податок від доходів youtube-блогерів.

    Про це йдеться в повідомленні компанії.

    Google має намір оподатковувати дохід, отриманий блогерами від перегляду контенту в США. Йдеться про прибуток в тому числі від переглядів реклами, сервісу youtube Premium, cуперчата і спонсорства.

    Блогери повинні до 31 травня надати податкову інформацію рекламному сервісу Google AdSense.

    Розмір податкової ставки варіюється від 0 до 30% в залежності від того, чи є між країнами угода про уникнення подвійного оподаткування. Якщо користувач не передасть AdSense податкову інформацію до кінця травня, всі його доходи від youtube будуть автоматично обкладатися податком за ставкою до 24%.

    Тобто податок буде утримуватись з усієї суми, а не тільки з доходу, який отриманий за рахунок перегляду контенту в США.

    Потенційний прибутковий збір Google пов'язаний зі змінами в податковому законодавстві США, згідно з якими компанія зобов'язана брати податки з доходів авторів каналів від американських глядачів.

    Теги: США податки Google YouTube
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