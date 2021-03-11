Схема на 240 млн грн: ДФС розкрила деталі масштабного викриття

Ведеться розслідування ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів

ДФС викрила схему ухилення від сплати податків на 240 млн грн

Податкова міліція викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС.

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Відомо, що підрозділи Державної фіскальної служби спільно зі Службою безпеки України викрили схему, за якою здійснювалось ухилення від сплати податків на суму близько 240 млн грн.

«Службові особи кількох суб’єктів господарювання, яким належить велика мережа АЗС, організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів – палива, з використанням морських суден приховуючи реальні обсяги імпорту», – йдеться в повідомленні.

ДФС інформує, що слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів

Раніше в ЗМІ повідомляли про те, відбуваються обшуки на відомій мережі автозаправних станцій Glusco.