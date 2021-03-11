У Канаді почалися роботи зі створення водневого локомотива

Випробування першого в Північній Америці локомотива на водні почнуться до кінця 2021 року

Канадська компанія Ballard Power Systems і залізниця Canadian Pacific оголосили про початок реалізації програми зі створення магістральних водневих локомотивів. Вони будуть використовувати модулі паливних елементів, виготовлені Ballard, – повідомляють Elektrovesti.

«Впровадження водневих технологій, що дозволяють усунути шкідливі викиди при роботі локомотивів, має особливе значення для залізниць Північної Америки, так як вони забезпечують перевезення великих обсягів вантажів на значні відстані, використовуючи тягу тепловоза», – наголошується в спільній заяві Ballard Power Systems і Canadian Pacific.

Перший в Північній Америці магістральний вантажний локомотив на водневому паливі буде створений на основі переобладнаного тепловоза. Водневі паливні елементи забезпечать живлення тягових електродвигунів сумарною потужністю 1,2 МВт.

Шість модулів паливних елементів Ballard потужністю по 200 кВт планується поставити Canadian Pacific в 2021 році. Їх встановлять на одному з працюючих тепловозів замість дизельного двигуна і генератора. Потім залізнична компанія проведе випробування локомотива, результати яких дозволять оцінити готовність нової технології до масового впровадження.