Зеленський затвердив концепцію реформування Держспецзв'язку

Реалізацію концепції доручено забезпечити Кабінету Міністрів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку. Про це повідомляє сайт глави держави.

Президент підписав указ №544/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2021 року «Про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України».

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2021 року «Про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» (додається). 2. Затвердити Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», – ідеться в документі.

Згідно з концепцією, яку запропонувала РНБО, реалізація реформування Держспецзв'язку дозволить:

забезпечити надання надійного, безпечного та своєчасного спеціального зв'язку в мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період;

посилити контроль за діяльністю Держспецзв'язку та підвищити рівень довіри суспільства до її діяльності;

розширити функціональні можливості Національної телекомунікаційної мережі, що дозволить забезпечити інтеграцію систем спеціального зв'язку та уніфікацію захищених електронних комунікацій різних держорганів у загальній сфері безпеки контурі з використанням сучасних технологій;

розширити напрямки співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою отримання повноправного членства України в НАТО;

забезпечити виконання національних зобов'язань з акредитації з питань безпеки національних комунікаційно-інформаційних систем, в яких обробляється інформація НАТО з обмеженим доступом;

впровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;

захистити національні інтереси у сфері безпеки і оборони, знизити негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на телекомунікаційні системи управління державою, забезпечити кіберзахист інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури, зменшити втрати особового складу, озброєння і військової техніки;

забезпечити на належному рівні підготовку фахівців із захисту інформації, кіберзахисту (кібербезпеки)

підвищити надійність, оперативність доставки кореспонденції, що містить відомості, що становлять державну таємницю, службову Інформацію, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти.

Реалізацію концепції доручено забезпечити Кабінету Міністрів.

Указ набуває чинності з дня опублікування.