Рада попросила Зеленського присвоїти звання героя України сотникові УПА

Симчич найбільш відомий у зв'язку з боєм під селом Космач на Прикарпатті 1945 року

Шість років тому Рада зверталася з таким самим проханням до Порошенка

Верховна Рада попросила президента Володимира Зеленського присвоїти звання героя України сотникові Української повстанської армії Мирославу Симчичу, відомому як Кривоніс. Про це повідомляється на сайті Ради.

Направлення відповідного запиту від групи депутатів підтримали 238 народних депутатів, в тому числі 159 «слуг народу».

Симчич найбільш відомий у зв'язку з боєм під селом Космач на Прикарпатті 1945 року, коли був знищений батальйон НКВС на чолі з генералом Сергієм Дергачовим.

1948 року Симчича заарештували і засудили до 25 років таборів у Магаданській області. Там він сидів до 1955 року, після чого його перевели в містечко Єлець. 1963 року у зв'язку з хрущовською відлигою Симчичу скоротили термін до 15 років і звільнили.

1968 року Симчича заарештували знову, бо з'ясувалося, що він був не рядовим бійцем, а сотником. Удруге він вийшов на волю лише 1985 року.

Зараз йому 98 років.

Шість років тому Верховна Рада з таким самим проханням зверталася до президента Петра Порошенко, але він цього не зробив. Натомість Порошенко нагородив Симчича орденом Свободи.

2005 року президент Віктор Ющенко нагородив Симчича орденом «За заслуги» 3 ступеня.