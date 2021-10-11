Зеленський поспілкувався з Меркель і Макроном: про що говорили

Офіс президента сподівається, що зустріч Нормандської четвірки відбудеться ще за участю Меркель

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для завершення війни на Донбасі та підготовки Нормандського саміту, повідомив український президент.

«Провів важливу розмову з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі й підготовки саміту N4. Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру», – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський подякував ФРН і Франції за незмінну позицію в підтримці територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну участь у переговорах у «нормандському форматі», висловивши сподівання на таку саму активну участь і в майбутньому.

«Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в «нормандському форматі», – йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на Донбасі та зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення миру.

Меркель і Макрон схвалили кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту й запевнили, що їхні держави і надалі докладатимуть усіх зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту Нормандської четвірки», - йдеться в повідомленні.

Меркель і Макрон пообіцяли поставити ці запитання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмаак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.

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