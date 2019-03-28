Марка Роллінза звільнили з посади глави «Укрнафти»



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Марка Роллінза (праворуч) звільнили. В.о. глави компанії з 1 травня стане Олег Гез (зліва) Фото: Укрнафта / Facebook

Тимчасовим в.о. глави компанії з 1 травня стане заступник голови правління, виконавчий віце-президент з питань збуту Олег Гез

Акціонери «Укрнафти» на сьогоднішніх зборах проголосували за дострокове припинення з 30 квітня 2019 року повноважень глави правління Марка Роллінза, повідомляє «Нафтогаз».

Тимчасовим виконувачем обов'язків глави компанії з 1 травня стане заступник голови правління, виконавчий віце-президент з питань збуту Олег Гез.

Акціонери також затвердили оновлений статут компанії і положення про наглядову раду, які відповідають вимогам закону «Про акціонерні товариства». Наглядовій раді, зокрема, передані повноваження призначати і звільняти голову правління компанії (раніше ці рішення належали до компетенції зборів акціонерів). Відтепер наглядова рада Укрнафти включатиме шість незалежних членів і п'ять членів, що представляють інтереси акціонерів.

«Акціонери обрали новий склад наглядової ради Укрнафти. За квотою мажоритарного акціонера, НАК Нафтогаз України, до складу органу увійшов Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк та Поліна Загнітко. Інтереси міноритарних акціонерів представлятимуть Яна Мануілова та Уріел Цві Лейбер. На позиції незалежних директорів наглядової ради Укрнафта обрані: Андрій Бойцун, Олена Макеєва, Олег Мозговий, Микола Почапський, Андрій Процик та Павло Загороднюк. Збори акціонерів також затвердили умови контрактів членів наглядової ради», - йдеться в повідомленні.

Гез працює в Укрнафті з 2016 року. Видання enkorr називає його креатурою Фелікса Луньова, який курирує комерційний блок компанії. До приходу в «Укрнафту» Гез працював в групі компаній ТНК і ТНК-ВР в Україні. За даними джерел видання, Гез був уповноважений вести переговори з виконавчий директором Нафтогазу Юрієм Вітренко про поділ «Укрнафти».

НАК «Нафтогаз України» належить 50% +1 акція Укрнафти. Компанії, що входять в сферу впливу групи Приват Ігоря Коломойського, володіють приблизно 42% (13,6% належить компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - іншим акціонерам). З 2003 року операційне управління Укрнафтою здійснювала група Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.